Third Coast Bancshares Aktie

Third Coast Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7DT / ISIN: US88422P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 22:47:16

Third Coast Bancshares, Inc. Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $16.70 million, or $1.02 per share. This compares with $12.53 million, or $0.79 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 20.2% to $52.19 million from $43.43 million last year.

Third Coast Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.70 Mln. vs. $12.53 Mln. last year. -EPS: $1.02 vs. $0.79 last year. -Revenue: $52.19 Mln vs. $43.43 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Third Coast Bancshares Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Third Coast Bancshares Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Third Coast Bancshares Inc Registered Shs 42,33 5,19% Third Coast Bancshares Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen