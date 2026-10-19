CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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19.10.2026 20:00:00
This 2027 Social Security Rule Change Is a Small Victory for Some Working Beneficiaries
Social Security beneficiaries are getting a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) in 2027, which should add about $75 to the average monthly benefit. This extra money will help those who have been struggling with rising costs, but it may raise concerns for working beneficiaries who are at risk of losing some of their checks due to the earnings test.
Fortunately, earnings test limits are also increasing in 2027, which could give these seniors a little more breathing room in their budgets. Here's what you need to know if you're working and claiming Social Security checks at the same time.
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