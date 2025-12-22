|
22.12.2025 19:30:30
This Chemicals Stock Is Down 32% but Just Became a Top 5 Holding After One Fund's $13 Million Bet
New York City-based Alta Fundamental Advisers initiated a new position in The Chemours Company (NYSE:CC), acquiring 800,000 shares valued at an estimated $12.67 million, according to a November 13 SEC filing.Alta Fundamental Advisers disclosed in a November 13 SEC filing that it established a new position in The Chemours Company during the third quarter. The fund reported owning 800,000 shares with a quarter-end value of $12.67 million. This marks the fund's fifth-largest position out of 20 total holdings at quarter-end.The new stake in CC makes up 5.41% of Alta Fundamental Advisers LLC's reported U.S. equity assets under management.
