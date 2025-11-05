NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.11.2025 12:30:00
This Company Now Has the World's No. 1 Drug. Should You Invest $1,000?
Eli Lilly (NYSE: LLY) manufactures a drug called tirzepatide, a GLP-1 dual receptor agonist, which it sells as Mounjaro for treating type 2 diabetes and Zepbound for weight loss. Tirzepatide became the world's best-selling drug in the third quarter. With year-to-date sales of $24.8 billion, it surpassed Keytruda, a blockbuster cancer immunotherapy drug made by pharmaceutical giant Merck.Considering the stunning achievement, is this a good time to invest $1,000 into Eli Lilly? Let's take a closer look.Third-quarter sales of Mounjaro and Zepbound combined were $10.1 billion, more than double the $4.4 billion they brought in during the third quarter of 2024. (Keytruda sales were $8.1 billion in the third quarter.) Sales of Mounjaro rose 109% in the quarter, while Zepbound sales rocketed 184% higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.