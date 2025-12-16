Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
|
16.12.2025 05:53:23
This Fund Just Dumped Itron Stock, but Should Long-Term Investors Follow Suit?
Aristotle Capital Boston cut its stake in Itron (NASDAQ:ITRI) by 123,119 shares in the third quarter, contributing to a reduction in the overall position value of about $18.35 million, according to a November 14 SEC filing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Aristotle Capital Boston sold 123,119 shares of Itron during the third quarter. The estimated value of this transaction, based on quarterly average pricing, is approximately $15.7 million. Following the trade, the fund reported holding 303,560 ITRI shares worth $37.8 million as of September 30.Itron accounts for about 1.95% of the fund’s reportable U.S. equity AUM after the sale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Itron Inc.
|79,50
|-1,85%