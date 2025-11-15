|
15.11.2025 15:38:07
This Fund Just Made a $100 Million Bet on Wix as Fundamentals Improve After Steep Stock Slide
San Francisco-based investment firm No Street GP LP disclosed a new position in Wix.com valued at approximately $97.7 million in an SEC filing released on Friday.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released Friday, No Street GP LP established an initial position in Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX) during the third quarter, acquiring 550,000 shares valued at $97.7 million as of September 30. This new position accounted for 6.4% of the fund’s reported U.S. equity holdings for the quarter.Top five holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.