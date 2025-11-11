Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
11.11.2025 16:00:12
This House of Representative Just Bought Up To $115K In Robinhood Markets Stock
This article This House of Representative Just Bought Up To $115K In Robinhood Markets Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Robinhood wants to allow amateur traders to invest in AI start-ups (Financial Times)
|
10.11.25
|Robinhood wants to allow amateur traders to invest in AI start-ups (Financial Times)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Robinhood glänzt mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie fällt aber (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|115,14
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.