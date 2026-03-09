:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.03.2026 13:45:00
This Industrial Stock Could Be a Hidden Gem (and Here's Why)
The industrial sector has its share of glamorous names and story stocks. Caterpillar, Deere, and some large-cap aerospace and defense firms check those boxes.However, the group, the sixth-largest sector in the S&P 500, still includes some companies that aren't exactly charismatic. Some may be downright boring, but there are examples of boring being beautiful, and W.W. Grainger (NYSE: GWW) could prove to be one.This industrial stock is a hidden gem with a lengthy run of dividend hikes. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
|9,15
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.