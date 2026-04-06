AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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06.04.2026 06:01:09
This Is Not China’s War, but Beijing Started Preparing for It Years Ago
Long concerned about geopolitical crises, China redoubled efforts to secure energy security when President Trump started raising the stakes in his first term.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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