Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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05.08.2026 17:45:00
This Is the Average Social Security Benefit at Age 62
Mentally, you were ready to retire about 30 years ago, but financially, you're still tied to that 9-to-5, though there's a glimmer of hope on the horizon. You're almost 62, and you'll soon be eligible to claim Social Security. But you're not sure whether your monthly checks will be enough to help you finally quit your job.Your exact benefit will depend on your income throughout your career. But if you just want a rough ballpark, looking at average benefits is a decent starting point. Here's how much the typical 62-year-old receives from the program and how you can estimate your future benefits more precisely.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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