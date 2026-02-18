:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
18.02.2026 01:09:00
This Little-Known HSA Rule Can't Be Overlooked
A lot of people use flexible spending accounts, or FSAs, to sock money away for healthcare costs in a tax-advantaged manner. But FSAs, despite their name, aren't as flexible as you'd think.With an FSA, you generally need to use up your plan balance each year or risk forfeiting money you've saved. That's why health savings accounts, or HSAs, have a huge advantage over FSAs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
