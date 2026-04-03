Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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03.04.2026 13:09:00
This Move Could Help You Keep Your Medicare Premiums Lower Throughout Retirement
One of the biggest expenses you might face in retirement is none other than healthcare. And part of the reason is that Medicare is by no means free.Though most enrollees don't pay a premium for Medicare Part A, there are monthly premiums associated with Part B. And your Part D drug plan or Medicare Advantage may charge a premium, too.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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