|
21.12.2025 01:02:01
This SaaS Stock Is Down 45% From Its Peak but Just Became a $12.5 Million Bet
Massachusetts-based TFJ Management upped its stake in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., adding more than 590,000 shares and boosting its holding to approximately $12.46 million, according to a November 13 filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 13, TFJ Management added to its position in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. The fund reported owning nearly 1.4 million shares at quarter-end, reflecting a market value of $12.46 million. This addition brought CCC to 8.39% of TFJ’s reportable equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.