This SaaS Stock Is Down 45% From Its Peak but Just Became a $12.5 Million Bet

Massachusetts-based TFJ Management upped its stake in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc., adding more than 590,000 shares and boosting its holding to approximately $12.46 million, according to a November 13 filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 13, TFJ Management added to its position in CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. The fund reported owning nearly 1.4 million shares at quarter-end, reflecting a market value of $12.46 million. This addition brought CCC to 8.39% of TFJ’s reportable equity assets.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
