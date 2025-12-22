AS Company Aktie

AS Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASBT / ISIN: GRS404003006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 18:10:00

This shipbuilder’s stock is soaring to a fresh record as company wins contract to produce a new type of Navy frigate

Shares in military shipbuilder Huntington Ingalls Industries were up sharply Monday, building on Friday’s surge that came after the U.S. Navy announced it had selected the company to design and build a new class of small warship.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AS Company S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu AS Company S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!