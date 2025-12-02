:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
02.12.2025 14:34:00
This top-performing emerging-markets fund manager says his asset class can be an AI play too
Emerging markets have performed strongly this year, in part on dollar weakness also owing to better economic policies, argues this fund manager.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 743,00
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen werden freundlich erwartet. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.