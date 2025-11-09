Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
09.11.2025 22:06:00
This Undervalued Stock Is Up Over 1,000% This Year. Here's 1 Key Reason Why the Run May Continue
Shares of SuperX AI Technology (NASDAQ: SUPX) have gained over 1,234% so far in 2025. Despite these stellar gains, there is one solid reason the stock of this full-stack artificial intelligence (AI) infrastructure player focused on building data center capacity in the Asia-Pacific market could continue to soar in the coming months.SuperX's Modular AI Factory is a unique solution that enables enterprises to build and deploy data centers rapidly. By deploying prefabricated modules that provide compute, cooling, and power services, enterprises can reduce deployment time from an 18- to 24-month construction cycle to less than six months. The speed advantage becomes even more crucial, considering that the explosive demand for data center capacity currently surpasses available supply.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Real Estate Corp Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.