THK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

THK hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als THK mit 0,050 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 623,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 571,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at