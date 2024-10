Thomas Steiner übernimmt Bankenaufsicht in der Nationalbank

Er übernimmt die entsprechenden Agenden vom bisherigen Vizegouverneur, Gottfried Haber, der wie berichtet demnächst Aufsichtsratschef in der Erste Group werden soll. Die Hauptabteilung Statistik, die Haber bisher verantwortete, geht an die designierte Vizegouverneurin Edeltraud Stiftinger, wie der "Standard" (Dienstagsausgabe) schreibt.

Steiner, der als einziges bisheriges Direktoriumsmitglied dem künftigen Gremium angehören wird, bekommt neben der bisher dem Vizegouverneur zugeordneten Hauptabteilung "Europäische Großbankenaufsicht" auch jene für Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung sowie das Referat Compliance und die Innenrevision. Zudem behält Steiner die Personalabteilung, für die er schon bisher zuständig war, bestätigte die OeNB.

Steiner verantwortete bisher das Ressort Treasury, Personal und Rechnungswesen. Treasury und Rechnungswesen gehen an die Vizegouverneurin. Die Rechtsabteilung, die als Teil des Ressorts auch Steiner zuzurechnen war, wird ebenso an Stiftinger übergehen. Sie tritt ihr Amt als Vizegouverneurin am 1. Dezember an.

Die übrigen Ressortzuständigkeiten, derzeit bei Gouverneur Robert Holzmann sowie Eduard Schock, sollen in der jetzigen Form bestehen bleiben, wie eine Nationalbank-Sprecherin auf APA-Anfrage sagte. Das Ressort Zahlungsverkehr, Finanzbildung, IT und Infrastruktur dürfte folglich bei Josef Meichenitsch landen, der nächstes Jahr ins Direktorium einziehen soll.

tpo/tsk