Erste Group-Aktie freundlich: OeNB-Vize Haber soll 2025 neuer Erste-Aufsichtsratschef werden

Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Haber für die Wahl in den Erste-Aufsichtsrat durch die nächste ordentliche Hauptversammlung 2025 vorzuschlagen und beabsichtige, ihn nach erfolgter Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen, teilte die Bank am Donnerstagabend mit.

Die Funktionsperiode von Haber als Vize-Gouverneur der Nationalbank läuft bis 10. Juli 2025, er scheidet nun aber auf eigenen Wunsch vorzeitig aus. Für seinen neuen Aufsichtsrats-Job muss der Notenbanker und karenzierte Universitätsprofessor an der Donau-Universität Krems noch das aufsichtsbehördlich vorgesehene "Fit und Proper"-Assessment positiv absolvieren. Die Einhaltung der seitens der Aufsichtsbehörde vorgegebenen "Cooling-off"-Periode durch Haber sei gewährleistet, hieß es in der Aussendung.

Die Hauptversammlung der Erste-Aktionäre muss der Aufsichtsratspersonalie im kommenden Jahr aber noch zustimmen. Institutionelle Investoren halten rund zwei Drittel der Erste-Aktien. Mehr als 20 Prozent der Aktien halten Erste Stiftung, Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein, Sparkassengruppe und Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung. Erste-Aufsichtsratschef Rödler empfiehlt den Volkswirtschaftsprofessor als seinen Nachfolger: "Die umfassende Erfahrung von Gottfried Haber, in Verbindung mit der Kompetenz des gesamten Aufsichtsrats-Teams, ist Garant dafür, dass die Erste Group auch weiterhin ihren Anspruch als führende Finanzdienstleisterin in Zentral- und Osteuropa stellen kann und mit dem Vorstand der Bank weiter ausbauen wird."

Schrumpfende Wirtschaft statt Wachstum: OeNB senkt Prognose drastisch

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) hat in ihrer aktuellen Interimsprognose den Ausblick für Österreichs Wirtschaft drastisch gesenkt. Aufgrund veränderter Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr hat die OeNB die Prognose für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 von +0,3 Prozent um einen Prozentpunkt auf -0,7 Prozent und für 2025 von +1,8 Prozent um 0,8 Prozentpunkte auf +1,0 Prozent gesenkt.

Ende Juni hatten Wifo und IHS in ihrer vierteljährlichen Konjunkturprognose für 2024 noch mit einer Stagnation (0,0 Prozent Wachstum) der heimischen Wirtschaft bzw. mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Anfang September prognostizierte Raiffeisen Research für heuer einen BIP-Rückgang von 0,5 Prozent. Die heimische Wirtschaftsleistung schrumpfte 2023 um 0,7 Prozent. Damit steuert die österreichische Wirtschaft bereits auf zwei Rezessionsjahre in Folge zu.

"Die Abwärtsrevision ist auf einen schwächeren historischen BIP-Verlauf und den BIP-Rückgang im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen, aber auch auf eine nunmehr schwächere Einschätzung für das BIP-Wachstum im zweiten Halbjahr 2024", schreiben die Notenbank-Ökonomen in ihrer am Freitag veröffentlichten Interimsprognose. Die heimische Wirtschaftsleistung schrumpfte seit ihrem Höhepunkt im zweiten Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2024 laut OeNB um insgesamt 2,1 Prozent. Verantwortlich dafür sei vor allem die Industrierezession und eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung. Die Industrie leidet vor allem unter der Schwäche der internationalen Konjunktur, hieß es von der Nationalbank. Vor allem die energieintensiven und baunahen Industriebereiche seien der Grund für die Industrierezession.

Aufgrund der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung erhöht die OeNB auch die Prognose für die Arbeitslosenquote in Österreich um 0,4 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent für 2024 und um 1,0 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent für 2025.

Die Oppositionsparteien und die Gewerkschaft machen die türkis-grüne Bundesregierung für die schrumpfende Wirtschaft im Jahr 2023 und 2024 verantwortlich und fordern Maßnahmen gegen die Rezession. "Man muss jetzt gegensteuern, den Menschen und den Unternehmen Sicherheit geben", so SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in einer Aussendung. FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassegger forderte angesichts der Industrierezession die Verlängerung der für die energieintensive Industrie "dringend erforderlichen Strompreiskompensation". NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker plädierte einmal mehr für eine Senkung der Lohnnebenkosten und der Steuern auf Arbeit, um die Schließung oder Abwanderung von Betrieben zu verhindern.

Die Gewerkschaft ist angesichts des Wirtschaftsabschwungs für Maßnahmen unter anderem im Bereich Standort und Beschäftigung. "Wir sind jederzeit bereit, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wenn man unsere Expertise möchte", sagte die ÖGB-Chefökonomin Helene Schuberth. "Der Weg in die Zukunft darf nicht in parteipolitischem Wahlkampfhickhack untergehen." Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut empfiehlt der Regierung nach der Nationalratswahl Ende September ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Das Institut plädiert für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Energienetze, Bau von "leistbarem Wohnraum" und mehr Fachkräftestipendien beim Arbeitsmarktservice.

Die OeNB-Ökonomen haben in ihrer September-Interimsprognose das Budgetdefizit nicht neu geschätzt. Im Juni prognostizierten die Volkswirte ein Finanzierungssaldo des Staates von -3,1 Prozent im Jahr 2024 und -3,3 Prozent im Jahr 2025. Mit Spannung wird nun die aktualisierte Wifo/IHS-Konjunkturprognose Anfang Oktober erwartet. Angesichts der Rezession 2024 und dem deutlich niedrigeren Wachstum 2025 ist mit einem höher als bisher prognostizierten Budgetdefizit zu rechnen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei der Teuerung: Gegenüber der Juni-Prognose senkten die OeNB-Volkswirte die erwartete Inflationsrate um jeweils 0,4 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent (2024) und auf 2,3 Prozent (2025). Für den Rückgang sei vor allem die schwache Konjunkturentwicklung und zurückgehende Kostenentwicklung auf Erzeugerebene verantwortlich.

In Wien verlor die Erste Group-Aktie zeitweise etwas, ging dann aber doch noch 0,44 Prozent fester bei 48,06 Euro aus der Sitzung.

APA