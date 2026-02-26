Thomson Reuters Aktie

WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056

26.02.2026 17:00:00

Thomson Reuters to Present at Scotiabank TMT Conference

TORONTO, Feb. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Joel Hron, Chief Technology Officer and Gary Bisbee, Head of Investor Relations at Thomson Reuters (TSX/Nasdaq:TRI) will present at the Scotiabank TMT Conference on March 3, 2026 at 3:15 p.m. EST. The presentation may include forward-looking information.
