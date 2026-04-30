Thryv Holdings Aktie
WKN DE: A2QC1F / ISIN: US8860291074
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30.04.2026 23:02:53
Thryv (THRY) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Apr. 30, 2026 at 8:30 a.m. ETThryv Holdings (NASDAQ:THRY) delivered SaaS revenue and Marketing Services results that exceeded guidance, supported by a 13% increase in SaaS ARPU and accelerated adoption of Marketing Center. Adjusted EBITDA in SaaS was below target due to deliberate, margin-dilutive upgrades of digital agency clients, while print-based Marketing Services experienced expected billing headwinds from the shift to SaaS. Management raised guidance for both SaaS and Marketing Services revenue ranges and reiterated full-year profitability targets, underscoring continued transformation towards a SaaS-centric model and operational focus on higher-value clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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