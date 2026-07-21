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21.07.2026 06:31:29
Thule Group AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Thule Group AB hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 4,98 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thule Group AB 4,75 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Milliarden SEK – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thule Group AB 3,40 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,19 SEK sowie einem Umsatz von 3,45 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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