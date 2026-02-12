12.02.2026 06:31:29

Thule Group Un präsentierte Quartalsergebnisse

Thule Group Un lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 155,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,530 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Thule Group Un 0,500 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,06 Milliarden USD gegenüber 902,42 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

