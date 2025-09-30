ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Marktpotenzial
|
30.09.2025 09:26:43
thyssenkrupp-Aktie fällt: TKMS kündigt Dividendenpolitik und Wachstumsziele vor IPO an
Als zentrales strategisches Ziel peilt TKMS an, die bereinigte mittelfristige EBIT-Marge auf mehr als 7 Prozent zu steigern. Im dritten Quartal hatte die Marge noch bei 5,5 Prozent gelegen. TKMS hat seine Profitabilität in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.
Das Unternehmen kündigte ferner an, 30 bis 50 Prozent des den Aktionären zustehenden Nettogewinns als Dividende ausschütten zu wollen.
Anfang August hatten die Aktionäre von thyssenkrupp auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für die Abspaltung von TKMS gegeben. Mitte Oktober wird die Börsennotierung der TKMS AG und Co. KGaA in Frankfurt erwartet.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,50 Prozent tiefer bei 11,46 Euro.
Von Olaf Ridder
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
15.08.25
|thyssenkrupp-Aktie im Minus: JPMorgan hat Kursziel gesenkt (dpa-AFX)
|
14.08.25
|thyssenkrupp-Aktie knickt ein: Verlust und gesenkte Umsatzerwartungen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Ausblick: ThyssenKrupp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.25
|thyssenkrupp-Aktie in Grün: Staatseinstieg bei thyssen-Marinetochter wohl vom Tisch (Dow Jones)
|
27.06.25
|thyssenkrupp-Aktie fester: Bundeswehr erteilt TKMS Milliardenauftrag zur U-Boot-Modernisierung (Dow Jones)
|
24.06.25
|thyssenkrupp-Aktie in Grün: thyssenkrupp ordnet Automotive-Geschäft neu (Dow Jones)
|
16.06.25
|thyssenkrupp-Aktie höher: Vorstandschef bleibt wohl länger im Amt - Bericht über Trennung von Stahl-Mehrheit dementiert (finanzen.at)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|11,20
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPotenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX etwas tiefer -- DAX in impulslosem Handel wenig verändert -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung
Am heimischen Aktienmarkt sind überschaubare Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ebenfalls nur moderate Ausschläge. An den Börsen in Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.