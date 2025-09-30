ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Marktpotenzial 30.09.2025 09:26:43

thyssenkrupp-Aktie fällt: TKMS kündigt Dividendenpolitik und Wachstumsziele vor IPO an

thyssenkrupp-Aktie fällt: TKMS kündigt Dividendenpolitik und Wachstumsziele vor IPO an

Die thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS will das erwartete starke Wachstum im Marineschiffbau dazu nutzen, um in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen Rate (CAGR) von 10 Prozent zu wachsen.

Das Unternehmen, das der Ruhrkonzern in Kürze abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen will, rechnet mit einer Verdoppelung seines adressierbaren Marktes bis zum Jahr 2033. Das geht aus einer Präsentation zu einem Kapitalmarkttag im Vorfeld der geplanten Börsennotierung hervor.

Als zentrales strategisches Ziel peilt TKMS an, die bereinigte mittelfristige EBIT-Marge auf mehr als 7 Prozent zu steigern. Im dritten Quartal hatte die Marge noch bei 5,5 Prozent gelegen. TKMS hat seine Profitabilität in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.

Das Unternehmen kündigte ferner an, 30 bis 50 Prozent des den Aktionären zustehenden Nettogewinns als Dividende ausschütten zu wollen.

Anfang August hatten die Aktionäre von thyssenkrupp auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für die Abspaltung von TKMS gegeben. Mitte Oktober wird die Börsennotierung der TKMS AG und Co. KGaA in Frankfurt erwartet.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,50 Prozent tiefer bei 11,46 Euro.

Von Olaf Ridder

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. in Grün: Tarifrunde für Stahlbranche startet
thyssenkrupp-Aktie im MInus: Stellen in Sachsen gestrichen
Marinesparte im Fokus: Bringt die Abspaltung neuen Aufschwung für die thyssenkrupp-Aktie?

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 11,20 -1,75% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX etwas tiefer -- DAX in impulslosem Handel wenig verändert -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung
Am heimischen Aktienmarkt sind überschaubare Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ebenfalls nur moderate Ausschläge. An den Börsen in Asien sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen