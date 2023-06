thyssenkrupp-Aktie steigt: thyssenkrupp Marine Systems konstruiert U-Boote für Indien

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt bei einem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zwischen dem deutschen Schiffbauer und der indischen Werft Mazagon Dock Shipbuilders im indischen Mumbai unterzeichnet, wie die Tochtergesellschaft des Ruhrkonzerns mitteilte.

Sollten daraus Verträge entstehen, so wäre die Kieler Marinewerft für die Konstruktion und das Design der U-Boote sowie beratende Tätigkeiten verantwortlich. Mazagon Dock Shipbuilders in Mumbai würde den Bau der U-Boote in Indien und die Auslieferung übernehmen. Zur möglichen Zahl von U-Booten, die aus der Kooperation hervorgehen könnten, und zum möglichen Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht. In Presseberichten aus den vergangenen Tagen waren Summen zwischen 5 und 7 Milliarden Euro genannt worden.

Beide Werften haben schon in den 1980er Jahren kooperiert. Damals bekam Indien vier U-Boote der HDW-Klasse 209, die noch heute im Dienst sind. Die ersten beiden hatte die TKMS-Vorgängergesellschaft HDW selbst gebaut, Boot drei und vier fertigte Mazagon Dock Shipbuilders.

Die thyssenkrupp-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,55 Prozent auf 6,94 Euro.

