TietoEnator legte Quartalsergebnis vor

TietoEnator veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat TietoEnator im vergangenen Quartal 426,6 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TietoEnator 463,1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at