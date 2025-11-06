|
Tile Shop informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tile Shop stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,70 Prozent zurück. Hier wurden 83,1 Millionen USD gegenüber 84,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
