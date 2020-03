Tilray-Aktie mit zweistelligem Kursrückgang: Tilray weitet Verlust beträchtlich aus

Das Cannabisunternehmen Tilray hat seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal vorgelegt und die Erwartungen enttäuscht. Das EPS belief sich auf -2,14 US-Dollar, nach -0,330 US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem EPS von -0,334 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz wurde auf 46,9 Millionen US-Dollar beziffert, nachdem im Vorjahresviertel 15,5 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Experten hatten zuvor für das vierte Quartal einen Umsatz von 56 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Für das Gesamtjahr 2019 berichtete Tilray ein EPS von -3,20 US-Dollar, nach -0,820 US-Dollar in 2018. Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1,374 US-Dollar in Aussicht gestellt. Umsatzseitig erwirtschaftete das Cannabisunternehmen in 2019 167,0 Millionen US-Dollar, nach 43,1 Millionen US-Dollar in 2018. Experten hatten mit einem Umsatz von 174,2 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Tilray-Aktie verliert im späten Handel an der Nasdaq zeitweise 15,02 Prozent auf 13,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at