GNW-News: Tilray Medical erweitert Präsenz in Deutschland durch Einführung neuer medizinischer Cannabissorten von Good Supply

^LONDON und NEUMÜNSTER, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical

(?Tilray"), ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY und TSX:

TLRY) und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des medizinischen

Cannabis, das die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen

Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu

treffen und so das Gesundheitswesen zu verändern, hat heute drei neue EU-GMP-

zertifizierte medizinische Cannabissorten für Patienten in Deutschland

angekündigt: Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM, Good Supply Cannabisblüten

THC 25 MMK und Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD. Jedes Produkt wird in

Packungsgrößen von 15 g und 500 g erhältlich sein, um den unterschiedlichen

Bedürfnissen von Patienten und Apotheken im Rahmen des deutschen

Gesundheitswesens gerecht zu werden.

?Wir bei Tilray setzen uns unermüdlich dafür ein, weltweit führend im Bereich

medizinisches Cannabis zu sein, da wir uns der Patientenversorgung und der

Verbesserung der Gesundheitsstandards weltweit verschrieben haben", so Rajnish

Ohri, Managing Director, International, Tilray Brands.?Durch die Einführung

dieser neuen Good Supply-Sorten auf dem deutschen Markt erweitern wir nicht nur

den Zugang zu hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten Optionen für Ärzte und

Patienten, sondern bekräftigen auch unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner

für medizinisches Cannabis auf allen Kontinenten. Unsere robuste internationale

Plattform und unser starkes Vertriebsnetz ermöglichen es uns, gleichbleibende

Qualität und zuverlässige Lieferungen zu gewährleisten, sodass Menschen mit

entsprechendem Bedarf Zugang zu sicheren und wirksamen medizinischen Produkten

haben."

Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM wird ab Anfang September verfügbar sein.

Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK wird am 19. September eingeführt, und Good

Supply Cannabisblüten THC 18 LLD wird Ende September oder Anfang Oktober folgen.

Alle drei Sorten werden in 15-g-Dosen für Patienten und in 500-g-Packungen für

Apotheken angeboten.

Tilray Medical beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischem

Cannabis gemäß EU-GMP-Standards. Die Produkte werden auf Rezept abgegeben und

durch die Logistik- und Vertriebskapazitäten von Tilray in Deutschland

unterstützt. Diese neuen Sorten erweitern das Portfolio von Good Supply, das

aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität und seiner zugänglichen Formate als

eine der führenden Cannabis-Marken Kanadas anerkannt ist und nun auf die

medizinische Verwendung in Deutschland zugeschnitten ist.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not

zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und

zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken

bietet, darunter Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply und Navcora.

Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Hersteller

von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, und baute die ersten GMP-

zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal und Deutschland. Heute ist

Tilray Medical ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis mit einem

Portfolio an Marken und Produkten, die den Bedürfnissen unserer Patienten in

aller Welt entsprechen.

Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und

Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis,

Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente

der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein

führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und

innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse

schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in

über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten,

hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessern, finden Sie unter Tilray.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",

?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",

?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu

erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,

Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und

innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die

dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als

unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine

ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im

zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht

auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten

Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR

verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist

nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen

Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden

Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com

Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com

(mailto:investors@tilray.com)

