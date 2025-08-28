Tilray Aktie
GNW-News: Tilray Medical erweitert Präsenz in Deutschland durch Einführung neuer medizinischer Cannabissorten von Good Supply
^LONDON und NEUMÜNSTER, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical
(?Tilray"), ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY und TSX:
TLRY) und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des medizinischen
Cannabis, das die therapeutische Allianz zwischen Patienten und medizinischen
Fachkräften stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu
treffen und so das Gesundheitswesen zu verändern, hat heute drei neue EU-GMP-
zertifizierte medizinische Cannabissorten für Patienten in Deutschland
angekündigt: Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM, Good Supply Cannabisblüten
THC 25 MMK und Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD. Jedes Produkt wird in
Packungsgrößen von 15 g und 500 g erhältlich sein, um den unterschiedlichen
Bedürfnissen von Patienten und Apotheken im Rahmen des deutschen
Gesundheitswesens gerecht zu werden.
?Wir bei Tilray setzen uns unermüdlich dafür ein, weltweit führend im Bereich
medizinisches Cannabis zu sein, da wir uns der Patientenversorgung und der
Verbesserung der Gesundheitsstandards weltweit verschrieben haben", so Rajnish
Ohri, Managing Director, International, Tilray Brands.?Durch die Einführung
dieser neuen Good Supply-Sorten auf dem deutschen Markt erweitern wir nicht nur
den Zugang zu hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten Optionen für Ärzte und
Patienten, sondern bekräftigen auch unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner
für medizinisches Cannabis auf allen Kontinenten. Unsere robuste internationale
Plattform und unser starkes Vertriebsnetz ermöglichen es uns, gleichbleibende
Qualität und zuverlässige Lieferungen zu gewährleisten, sodass Menschen mit
entsprechendem Bedarf Zugang zu sicheren und wirksamen medizinischen Produkten
haben."
Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM wird ab Anfang September verfügbar sein.
Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK wird am 19. September eingeführt, und Good
Supply Cannabisblüten THC 18 LLD wird Ende September oder Anfang Oktober folgen.
Alle drei Sorten werden in 15-g-Dosen für Patienten und in 500-g-Packungen für
Apotheken angeboten.
Tilray Medical beliefert Apotheken in ganz Deutschland mit medizinischem
Cannabis gemäß EU-GMP-Standards. Die Produkte werden auf Rezept abgegeben und
durch die Logistik- und Vertriebskapazitäten von Tilray in Deutschland
unterstützt. Diese neuen Sorten erweitern das Portfolio von Good Supply, das
aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität und seiner zugänglichen Formate als
eine der führenden Cannabis-Marken Kanadas anerkannt ist und nun auf die
medizinische Verwendung in Deutschland zugeschnitten ist.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not
zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und
zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken
bietet, darunter Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply und Navcora.
Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Hersteller
von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, und baute die ersten GMP-
zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal und Deutschland. Heute ist
Tilray Medical ein führender Anbieter von medizinischem Cannabis mit einem
Portfolio an Marken und Produkten, die den Bedürfnissen unserer Patienten in
aller Welt entsprechen.
Weitere Informationen zu Tilray Medical finden Sie unter Tilray Medical Europe
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCZbXm_fOCegjG_8z
VTjmaNo0CYL-jvtCaeMXfhCtHTvwaa-
9zOH37qfTAWysnX_r86albEMaziEfkdYtGEPjrw63HL6qW9maMQ0TT3X5AilRNk6eimd9CmiU6Q450jr
6G8cgHhFB0ZpUGmYYsxJBzoxJC3W3_fdDfY0SxFLDfzGxswqbJDe6XVYoVBcrRLWrrl0UyjMyTOaB_Jo
Tilray Medical Canada
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCdoXartzuJ2dedPP
M0J-Eo8D9shxjbeSfilGE8Hq83n2IX9C_EWCQUQPM7V_zRy71l8MTPZIVzetywVNqmA-
EqYgsPGcwThLcJR5sRcwbvpCJILUYz8sstP82qBLVxotS3eE6qgzov47nLHwRw2W_URWnW5RO2DskKw5
3XQl7Md_B9Zcj_TMuJJmb6DP25KfYzqAR4cNNzX3qehGWcmJGFH3m6E-
und Tilray Medical Australia-New Zealand
Zealand
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCUDiZ8XUnslNtkMV
rLBx5eoYvVwby9OsvhLvx15wsGsmJ4cYgBTqWVvOfYfhLPlTLNkcPPd_vLuuyCoPuGJmRKNh6Mivv1ht
JDvMuCCVfQEghilwdGEtoRciGyqhHGOwaWKONOda5G28drGIT-
KoOhu0lmnqQ2txIjITdUFs41T270q9BfpEInELIGJ5kOJdz_zR_dm0CUO6q9m35cOGK-
NKyfYZ52MxRF94O0swwZHVIa_isrHph2A9XmFtp7Qic8npl4rHz11Pargb_XMuvKdvwYgxmJzXNoyn2D
MoQRFv).
Über Tilray Brands
Tilray Brands Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und
Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis,
Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente
der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein
führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und
innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse
schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in
über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten,
hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessern, finden Sie unter Tilray.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=u_qNa120W3fQqeVP5MaTc7KRARy7YRdYxS5G
u21X5UIrWxm8NOo079rDs31Q6nvoLqXt4YNSmZhepfj_iKCtnEscSYtqbU3tppS8v8TCDXRf1ryD2lpu
7ijvH6eWbjVH4oCEsjD7tv7WpYsiwf6um1TjOHsrJy5wVXaHC5DbJj1pzLBlcmjsrSJGT6HRHGHaN6Ax
XbO_FZZwIougLwqO6xUFDfsaMOYzYUzkvjvzzw2Ye0uRQrRcZT4d4DvJnuEBE_t_6VoMIz1x9tSJ4ug6
aPI17yQaLn-cOOiNr9pRpompjXVFt2AD5m0ylefwLM4Kw-
cplu78_pMlekayqmSsZLIKa_bPWDqq9pXMy6ZZlE02s1foCy1Uv43jJBbwNnj9McvFD3-
und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen
Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",
?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",
?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",
?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu
erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,
Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen
zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere
Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen
Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und
innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die
dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als
unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine
ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im
zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht
auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten
Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR
verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist
nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden
Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
Für weitere Informationen:
Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
(mailto:news@tilray.com)Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com
(mailto:investors@tilray.com)
Â°
