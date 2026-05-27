Tilray Brands Aktie

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WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096

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27.05.2026 07:30:00

Tilray Looks Ready for a Breakout -- If 1 Thing Goes Right

Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) is far from perfect, but the Canada-based cannabis company's fundamentals have improved recently. Tilray has been successful at both carving a path toward steady profits and strengthening its balance sheet.While commendable, improved fundamentals alone won't get this pot stock back into hyperdrive. Rather, it is progress on U.S. cannabis rescheduling that will continue to move the needle for shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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