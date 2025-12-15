Tilray und Canopy Growth: Aktien nach Kursrally im Blick

Den Aktien von Tilray und Canopy Growth scheint nach den kräftigen Kurssprüngen vom Freitag die Luft ausgegangen zu sein.

• Aktien von Tilray und Canopy Growth zum Wochenstart tiefer• Erwartete neue Klassifizierung in den USA• Entscheidung womöglich schon heute

Die Aktien von Canopy Growth und Tilray stehen auch zum Wochenstart weiter im Fokus der Anleger, nachdem Berichte über mögliche Lockerungen der US-Regulierung für Marihuana die Kurse am Freitag kräftig in die Höhe getrieben haben.

Nachdem die Canopy Growth-Aktie den Freitagshandel an der NASDAQ bei 1,74 US-Dollar um 53,98 Prozent höher beendet hat, geht es am Montag zeitweise um 4,02 Prozent auf 1,6701 US-Dollar runter. Bei den Anteilsscheinen von Tilray ist zeitweise jedoch ein Minus von 7,49 Prozent auf 11,24 US-Dollar zu sehen. Sie hatten am Freitag letztlich um 44,13 Prozent auf 12,15 US-Dollar zugelegt.

Erwartete US-Regulierungsänderungen schon heute?

Angeschoben wurden die Cannabis-Titel weiterhin von Meldungen, dass US-Präsident Donald Trump plane, Marihuana unter Bundesrecht von Liste I auf Liste III herabzustufen. Diese neue Klassifizierung würde der Branche deutliche Vorteile bringen, darunter Steuervorteile, leichterer Zugang zu Bankdienstleistungen sowie bessere Finanzierungsmöglichkeiten und eine einfachere medizinische Nutzung von Cannabis-Produkten, ohne dass es zu einer vollständigen Legalisierung käme. Laut "CNBC" könnte der US-Präsident bereits am Montag eine Exekutivanordnung erlassen.

Entsprechend gesucht sind daher auch die Aktien von Cannabis-Konzernen. Wie "Reuters" berichtet, gehörte etwa die Canopy Growth-Aktie am Montag zeitweise zu den meistgehandelten Titeln auf Tradegate, was auf ein großes Interesse von Privatanlegern an diesem Sektor hindeute.

Redaktion finanzen.at