Tilray’s Aphria RX Receives Cannabis Trading License in Germany, Significantly Expanding Commercial Growth Opportunities

NEUMÜNSTER, Germany , July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (“Tilray”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), a global leader in medical cannabis research, cultivation, production, and distribution, today announced that Aphria RX GmbH (“Aphria RX”) has received a trading license, which will Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer