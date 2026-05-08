TIM präsentierte Quartalsergebnisse

TIM hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,43 Prozent auf 1,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at