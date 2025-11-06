TIM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TIM äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TIM 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at