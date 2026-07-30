Timberland Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Timberland Bancorp gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Timberland Bancorp 0,900 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Timberland Bancorp einen Umsatz von 28,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at