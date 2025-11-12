Tipco Asphalt: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tipco Asphalt äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,11 THB gegenüber 0,470 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Tipco Asphalt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,46 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,04 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at