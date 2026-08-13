Tipco Asphalt präsentierte Quartalsergebnisse

Tipco Asphalt ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tipco Asphalt die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tipco Asphalt 0,250 THB je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent auf 7,72 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,46 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at