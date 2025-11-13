|
Tipco Asphalt: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tipco Asphalt lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,11 THB. Im letzten Jahr hatte Tipco Asphalt einen Gewinn von 0,470 THB je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,47 Prozent zurück. Hier wurden 6,46 Milliarden THB gegenüber 9,04 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.
