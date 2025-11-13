Tipco Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tipco Foods hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 456,8 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 488,2 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at