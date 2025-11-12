Titanium Transportation Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Titanium Transportation Group hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Titanium Transportation Group -0,010 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 115,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at