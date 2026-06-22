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22.06.2026 06:31:29
TK Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TK Development hat am 19.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,0 Millionen DKK – eine Minderung von 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,1 Millionen DKK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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