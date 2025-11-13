13.11.2025 06:31:28

TKC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TKC hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51,83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TKC 30,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat TKC im vergangenen Quartal 23,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TKC 20,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 234,31 JPY beziffert, während im Vorjahr 216,21 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 83,48 Milliarden JPY gegenüber 75,22 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

