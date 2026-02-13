TMC legte Quartalsergebnis vor

TMC hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -24,290 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TMC ein EPS von 392,51 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 340,88 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 375,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

