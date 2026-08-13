Tml Commercial Vehicles legte Quartalsergebnis vor

Tml Commercial Vehicles lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Tml Commercial Vehicles mit einem Umsatz von insgesamt 206,67 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,25 INR sowie einem Umsatz von 200,62 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at