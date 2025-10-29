TMX Group legte Quartalsergebnis vor

TMX Group hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CAD gegenüber 0,300 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,07 Prozent zurück. Hier wurden 694,6 Millionen CAD gegenüber 724,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

