Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
|
10.11.2025 14:00:00
Toast Shares Climb on Strong Outlook. Is It Too Late to Buy the Stock?
Shares of Toast (NYSE: TOST) climbed after the restaurant management software-as-a-service (SaaS) company reported strong third-quarter results and issued upbeat guidance. Even after the jump in share price, the stock is still up just over 7% on the year.Let's dig into the company's recent results and future prospects to see if now is a good time to buy the stock.Toast continued to nicely add new locations, bringing on about 7,500 new net restaurants in the quarter for a total of approximately 156,000 at period end, a 23% year-over-year increase. The company said it was seeing increased win rates, both in the quick-service restaurant (QSR) and full-service spaces. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Toastmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Toast
|32,75
|1,25%
