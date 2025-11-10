Toast Aktie

Toast Aktie

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

10.11.2025 14:00:00

Toast Shares Climb on Strong Outlook. Is It Too Late to Buy the Stock?

Shares of Toast (NYSE: TOST) climbed after the restaurant management software-as-a-service (SaaS) company reported strong third-quarter results and issued upbeat guidance. Even after the jump in share price, the stock is still up just over 7% on the year.Let's dig into the company's recent results and future prospects to see if now is a good time to buy the stock.Toast continued to nicely add new locations, bringing on about 7,500 new net restaurants in the quarter for a total of approximately 156,000 at period end, a 23% year-over-year increase. The company said it was seeing increased win rates, both in the quick-service restaurant (QSR) and full-service spaces. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
