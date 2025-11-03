Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toast wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Toast 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,59 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Toast 1,31 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,948 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 6,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at