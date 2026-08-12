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12.08.2026 06:31:29
Toei: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Toei hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 61,25 JPY, nach 62,31 JPY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,08 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 41,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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