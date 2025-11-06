|
TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 TRY gegenüber 0,620 TRY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 90,13 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOFAS Tuerk Otomobil Fabrikasi 23,58 Milliarden TRY umgesetzt.
