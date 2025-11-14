Tofutti Brands legte Quartalsergebnis vor

Tofutti Brands hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Tofutti Brands vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at